Enkele tips over brute overval op woonwagenkamp

HARDERWIJK - De politie heeft een paar tips gekregen over de gewelddadige overval op een woonwagenkamp aan de Deventerweg in Harderwijk. Het tv-programma Opsporing Verzocht behandelde de zaak dinsdagavond.

Een echtpaar was in december vorig jaar het doelwit van drie gemaskerde overvallers. Die kwamen de woning binnen en dreigden met een pistool en een afgezaagd, dubbelloops geweer.

Bewoner neergeschoten

De mannen eisen geld en toegang tot een kluis. De 68-jarige bewoner komt in verzet en doet een greep naar het pistool van zijn belager. Er ontstaat een worsteling, waarbij de overvaller meerdere keren op de man schiet. Maar dat weerhoudt de bewoner er niet van om met een mes op de dader in te steken.

Beelden van het politieonderzoek:

De 65-jarige vrouw wordt ondertussen op de grond gegooid, uitgescholden en mishandeld. De daders blijven om geld vragen en schieten nogmaals op de man die al gewond op de grond ligt. Ook schoppen en slaan ze hem, totdat ze ergens van schrikken. Uiteindelijk gaan de drie ervandoor met een mobiele telefoon van de slachtoffers.

10.000 euro voor gouden tip

Mogelijk dachten de daders dat er contant geld in huis was, omdat de bewoner autohandelaar is geweest. Vermoedelijk gaat het om drie jonge Marokkaanse mannen. Allen droegen die bewuste avond donkere kleding.

De politie weet dat de overvallers over de A28 zijn gevlucht in de richting van Amersfoort. Justitie heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Bureau GLD besteedt vanavond aandacht aan deze zaak.

Zie ook: