PVV wil in zes Gelderse gemeenten meedoen

ARNHEM - De PVV wil bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar in zes Gelderse gemeenten meedoen. Het gaat om Arnhem, Tiel, Buren, Geldermalsen, Neerijnen en Maasdriel.

Volgens de Gelderlander maakt PVV-leider Geert Wilders dat woensdag bekend. Landelijk gaat het om 60 gemeenten.

Wilders zegt dat de 'tijd rijp is voor een volgende stap voor de PVV'. Nu zit de partij alleen nog in Almere en Den Haag in de gemeenteraad.

Gemeenten met veel PVV-stemmers

De PVV kiest voor gemeenten waar de partij veel aanhang heeft. Bij de Kamerverkiezingen kreeg de PVV in Arnhem 12 procent van de stemmen en werd daarmee de vierde partij.

In Tiel kwam de PVV uit op 17,2 procent, in Buren op 17,6, in Geldermalsen op 16,5, in Neerijnen op 17,3 en in Maasdriel op 20,5 procent. In die gemeenten eindigde de PVV als tweede achter de VVD.

Geschikte kandidaten

In juni hakt de partij definitief de knoop door in welke gemeenten de PVV mee gaat doen. 'Het kan zijn dat er 50 overblijven als we niet genoeg voldoende gekwalificeerde kandidaten vinden', zegt Wilders in de krant.