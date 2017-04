Bewoners: handen af van onze speeltuinen

WIJCHEN - Wethouder Loermans van Wijchen moet de bezuiniging op de speeltuinen terugdraaien. Dat vinden bewoners van Wijchen-Noord die zo'n 300 handtekeningen hebben verzameld.

De bewoners kregen vorige week een brief dat de speeltuin aan de Koekoekstraat nog in maart zou verdwijnen. Een communicatiefout bleek later, omdat er april had moeten staan. Vanwege de ontstane commotie was er dinsdag een informatieavond over de bezuinigingen op speeltuinen.

Twintig speeltuinen moeten weg

Maar vaststaat dat in Wijchen zo'n twintig speeltuinen moeten verdwijnen. De gemeenteraad besloot vorig jaar namelijk om het budget voor onderhoud van speeltuinen bijna te halveren.

De bewoners vinden onder meer dat vooraf niet goed met hen is overlegd.

Zie ook: Einde aan wippen en schommelen