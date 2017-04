Waardering voor toekomstig Paleis Het Loo: 'Dit gaat de kant op van het Louvre'

APELDOORN - Een deel van Paleis Het Loo in Apeldoorn wordt de komende jaren grondig verbouwd. Kosten: 123 miljoen euro. Dinsdag was een inloopavond met een toelichting op de plannen. 'Dit gaat de kant op van het Louvre.'

In de balzaal van museum Paleis Het Loo konden geïnteresseerden tekeningen zien van de uitbreiding en renovatie. Ook gaven werknemers van de gemeente Apeldoorn bezoekers een toelichting op de omvangrijke plannen. Ongeveer 400 mensen kwamen op de inloopavond af.

Bomen blijven staan

Bijna iedereen was enthousiast. 'Er komen ruim 300 parkeerplaatsen bij die ook nog eens mooi tussen de bomen worden aangelegd. Ik vind dat mooi gevonden, want de bomen blijven gelukkig gewoon staan. Nu is het parkeren vooral in het zicht', vertelt een inwoner van Apeldoorn die tegenover Het Loo woont.

Een van de vele veranderingen is een speciale afdeling voor kinderen in de huidige Westvleugel. Daarnaast komt er een Huis van Oranje met achtergrondinformatie over het de geschiedenis van het koningshuis. De inrichting van een aantal woonvertrekken in het paleis wordt ook aangepakt.

'Er komen meer bezoekers'

'Ruim drie jaar verbouwing is wel lang', zegt een vaste Apeldoornse bezoeker van het paleis. 'Er komen weer evenementen. Maar dat is ook nodig, want het aantal bezoekers viel de laatste jaren wat tegen, heb ik begrepen. Maar ik denk dat deze prachtige plannen wel weer voor een toeloop zorgen.'

'Alles was ook een beetje ingeslapen'

Behalve uitbreiding van het museum en het aantal parkeerplaatsen springt vooral de ondergrondse uitbreiding in het oog. Die moet in combinatie met water en glas voor een bijzondere lichtinval zorgen.

Over die nieuwe entree, het voorplein is veel enthousiasme. 'Er komen vier glaspartijen op De Bassecour waarover dan een laagje water stroomt', zegt een van de aanwezigen. 'Dat is prachtig, want de aanblik zoals die was blijft gelukkig.'

'Het gaat de kant op van het Louvre', vult zijn vrouw aan. 'Zo mooi en prachtig zie ik het straks worden. Het was ook een beetje nodig. Alles was wel een beetje ingeslapen. Er gaat een hele tijd overheen maar straks gaat deze prachtige plek ook weer meer bezoekers trekken.'

Verbouwing begint in januari

De verbouwing begint komende januari. De kosten zijn geraamd op ongeveer 123 miljoen euro. Medio 2021 moet het vernieuwde paleis klaar zijn. Volgens een woordvoerder blijven de parken gewoon toegankelijk en valt ook binnen het Paleis Het Loo nog genoeg moois te zien. 'We zijn anders open vanaf 2018.'