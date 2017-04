Man die hotel wilde beginnen stopt na overlijden van zijn vrouw

ELBURG - Na ruim vier jaar gaat voorlopig een streep door een nieuw hotel in de haven van Elburg. De ontwikkelaar krijgt de financiering niet rond, meldt wethouder Henk Wessel. Maar hierachter gaat ook een persoonlijk drama schuil.

Aan de Flevoweg in de vestingstad tegenover recreatiepark Veluwe Strandbad moest een hotel verrijzen met 70 tot 100 kamers en ook zalenverhuur. Volgens de gemeente heeft projectontwikkelaar Roel Warring uit Ederveen zelf gevraagd om ontbinding van de samenwerking.

Verkeersongeluk

Warring bevestigt het einde van zijn zakelijke avontuur. De reden is tragisch. Het was zijn bedoeling het hotel samen met zijn vrouw te exploiteren, maar zij kwam eind 2014 om het leven bij een verkeersongeluk.

De Edervener zegt geestelijk volledig aan de grond te zitten.

Wethouder van Elburg Henk Wessel noemt het gebeurde voor Warring tragisch. 'Maar hij heeft ook zakelijk pech gehad', stelt hij.

Andere partijen in beeld

Inmiddels hebben andere partijen interesse getoond in het perceel waar het hotel had moeten verrijzen. Een van hen is volgens hem een hotelontwikkelaar. 'Zo’n ontwikkeling zou goed in onze havenvisie passen. Een andere partij wil hier recreatieappartementen realiseren. Ook bestaat er belangstelling voor het bouwen van luxe appartementen.'

Het perceel is gemeentelijk eigendom. Wessel: 'Wat mij betreft nemen we nu geen overhaaste beslissingen. We gaan de komende maanden initiatieven goed beoordelen en met de raad en omwonenden bespreken. Dit jaar wordt op die plek niet gebouwd.'

