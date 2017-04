'De kerk helpt hier iedereen': Nijkerkers verbaasd over gezin in loods

NIJKERK - Inwoners van Nijkerk hebben verbaasd en tegelijkertijd geschokt gereageerd op het aangetroffen gezin in een oude loods. 'Dit maken wij hier nooit mee.'

Nijkerk is over het algemeen een welgesteld dorp waar het geloof een grote rol speelt. Veel mensen hebben een christelijke achtergrond. 'Dit zal dus verborgen armoede zijn, maar wij kennen dat hier eigenlijk niet', zegt een vrouw die werkt bij een autobedrijf op het industrieterrein. Daar werd het gezin in een loods aangetroffen door een wijkagent. 'Ik heb zoiets nog nooit gehoord. Het is zorgelijk. Ik had het nieuws gelezen en ben geschrokken.'

Tas met boodschappen

Ze zegt verder nog: 'Het is normaal dat je hier in Nijkerk naar de kerk stapt als je geen onderdak hebt. Als er grote problemen zijn, krijg je geld en een tas met boodschappen. Daar zijn vanuit de kerk gewoon middelen voor.'

Serieus nemen

Een man bij een bouwbedrijf iets verderop, die ook niet op camera of radio geïnterviewd wil worden, zegt het nieuws op Facebook gezien te hebben. 'Dit heb ik nog nooit gehoord. Je hoort mensen er wel over praten in Nijkerk, maar bij velen is het toch het ene oor in en het andere oor uit. Ik vind dat je dit juist wel serieus moet nemen. Zoiets kan toch niet in Nederland? Nee, ik weet niet waar die loods staat. Wij weten ook niets.'

'Onacceptabel'

Per toeval trof wijkagent Robert Bronsink dinsdag drie mensen aan in een oude loods. Volgens zijn tweet was dat op het industrieterrein van Nijkerk. Bronsink trof het gezin aan tijdens een milieucontrole van Omgevingsdienst De Vallei. Het ging om twee volwassenen en een kind van boven de 18 jaar. De agent sloeg direct alarm. 'Onacceptabel en hulpverlening ingeschakeld', reageerde de hij direct via Twitter.

Hulpinstanties

'Door omstandigheden waren ze op straat beland', vertelt Bronsink later aan Omroep Gelderland. In de loods beschikte het gezin wel over huisraad. Naar omstandigheden hadden ze het ook goed.' Om privacyredenen wil hij verder niet in detail treden. Hulpverleningsinstanties bekommeren zich nu om het gezin. 'Huisvesting heeft de hoogste prioriteit', aldus Bronsink.

Volgens de gemeente Nijkerk huurt de man van het gezin de loods als bedrijfsruimte. Verder zegt de gemeente ook weinig te weten.