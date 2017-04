'Schutter in moordzaak Djordy gepakt'

BARNEVELD - De politie denkt dat het een van de schutters te pakken heeft die oud-Barnevelder Djordy Latumahina om het leven bracht. Ook de bestuurder van de vluchtauto zit vast, meldde de politie dinsdag in Opsporing Verzocht.

In totaal zijn er zes aanhoudingen verricht, er wordt nog gezocht naar een derde man die in beeld is gebracht. Djordy Latumahina werd in oktober in een parkeergarage in Amsterdam door twee mensen doodgeschoten.

De moord is volgens de politie een fatale blunder. Djordy werd voor iemand anders aangezien.

Beloning voor gouden tip

Bij de schietpartij raakte zijn vriendin zwaargewond. De gouden tip, die leidt tot de veroordeling van de daders, is 25.000 euro waard.

