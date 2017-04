School Apeldoorn schakelt politie in om sexting

APELDOORN - De Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) in Apeldoorn onderzoekt samen met de politie gevallen van sexting, het verspreiden van seksueel getinte foto's of filmpjes door leerlingen. Dit gebeurde afgelopen week, zegt rector Clementine van den Berg.

Volgens haar gaat het om 'enkele leerlingen uit dezelfde klas in de onderbouw' van wie beelden in omloop zijn. Het gaat om zowel jongens als meisjes. 'We werden gewaarschuwd door de ouders van een leerling', legt Van den Berg uit. Deze ouders hebben aangifte gedaan bij de politie.

'Leerlingen zijn te goed van vertrouwen'

Ouders zijn per brief op de hoogte gesteld. De schoolleiding weet op dit moment niet of de beelden alleen binnen de school circuleren of dat ze ook bij anderen zijn terechtgekomen. Van den Berg: 'We proberen samen met de politie erachter te komen bij wie ze zijn beland.'

'Helaas gebeurt het veel', constateert de rector van KSG. 'We proberen het te stoppen, maar het is heel erg lastig. Leerlingen schatten de gevolgen van sexting anders in. Ze zijn naïef, te goed van vertrouwen. Daarom hebben we er op school in de lessen veel aandacht voor.'

Volgens Van den Berg gaan de getroffen leerlingen 'gewoon naar school'. De scholengemeenschap heeft leerlingen die de foto's hebben gedeeld niet geschorst.