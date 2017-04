Schoolzwemmen in Rheden? 'Daar is geen behoefte aan'

RHEDEN - Het schoolzwemmen op basisscholen in de gemeente Rheden keert niet terug. De gemeente Rheden heeft onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er geen behoefte aan is.

Een idee van PvdA en D66 vorig jaar november om onderzoek te doen naar de herinvoering naar het schoolzwemmen werd door de gemeenteraad omarmd. Het besluit werd genomen na een oproep van de reddingsbrigade dat steeds minder kinderen goed kunnen zwemmen.

'Kinderen en ouders redden zich zelf'

Uit een eerste onderzoek van de gemeente blijkt dat er helemaal geen behoefte is aan schoolzwemmen. Volgens de gemeente redden kinderen en ouders zich over het algemeen zelf met het halen van zwemdiploma A.

Van alle leerlingen in groep zes tot en met acht verlaat 96 procent van de leerlingen de basisschool met een zwemdiploma. Alleen in het speciaal onderwijs en op de Annie M.G. Schmidtschool ligt dit percentage lager.

Speciale pas

Voor de ouders van kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma zijn de kosten van zwemles verreweg de belangrijkste reden. Voor deze groep is er volgens de gemeente de Gelrepas en het Jeugdsportfonds. Met deze pas krijgen ouders de kosten vergoed.

Op basis van dit onderzoek concludeert de gemeente dat er geen behoefte is aan schoolzwemmen. Wel gaat de gemeente scholen nog eens wijzen op de mogelijkheden van de Gelrepas en het Jeugdsportfonds. Ook gaat Rheden met het speciaal onderwijs en de Annie M.G. Schmidtschool in gesprek om te kijken waarom het percentage lager is dan op andere scholen.