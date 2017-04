Topsporthal Ede midden volgend jaar klaar

Foto: gemeente Ede

EDE - Als alles volgens plan verloopt, dan is de nieuwe topsporthal in Ede midden volgend jaar klaar voor gebruik. Het is de bedoeling dat de bouw op 4 juni start.

In de hal komt onder meer eredivisieclub Vallei Volleybal Prins te spelen. Verder komen er een fitnessruimte, een dojo en diverse onderwijsruimten. Er is plaats voor 1200 toeschouwers, die (inter)nationale (top)sportwedstrijden en -evenementen kunnen bekijken. Meer kosten De topsporthal past volgens de gemeente goed bij sportpark De Hoekelumse Eng, met zeven voetbalvelden, een honkbalveld en een atletiekbaan. Daar komen nog een beachvolleybalveld, stormbaan en hardlooproutes. Het oorspronkelijke budget voor de topsporthal werd vastgesteld in 2012. Intussen zijn de bouwkosten gestegen door de inflatie en marktomstandigheden, meldt de gemeente. Daarom wil het college het beschikbare budget met 1 miljoen euro verhogen. Daarover neemt de gemeenteraad op 11 mei een besluit. De hal zou dan in totaal 11,5 miljoen euro kosten. Zie ook: 'PVV wint van Landstede' - gaat Geert Wilders nu volleyballen in Ede?