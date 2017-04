Archeoloog vlogt over vondsten in Arnhem

ARNHEM - Archeoloog Leo Smole gaat met zijn tijd mee. Twee keer per week vertelt hij in een vlog op Facebook over de vondsten en ontwikkelingen bij de opgravingen op het kerkplein in Arnhem.

Het archeologisch onderzoek in het centrum van Arnhem trekt veel bekijks. En daarom is er besloten om belangstellenden elke dinsdag en donderdag bij te praten aan de rand van de opgraving. 'De mensen vinden het hartstikke leuk om te zien, want het is hun kerkplein', aldus Smole. Maar wie niet naar de opgraving kan komen, kan meekijken via Facebook, want zijn praatje wordt gefilmd en live uitgezonden. De vlog is te vinden op de Facebookpagina van ArcheoHotspots.