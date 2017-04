Heracles speler Thomas Bruns kan voor vier jaar tekenen bij Vitesse

ARNHEM - De kans is groot dat Vitesse Thomas Bruns aan zich gaat binden. De middenvelder kan voor vier jaar tekenen. 'Over twee weken beslis ik.'

De 25-jarige Bruns staat nu nog onder contract bij Heracles Almelo en speelt toevallig woensdagavond tegen zijn mogelijk nieuwe werkgever. 'Het klopt dat ik een mooie aanbieding van Vitesse heb gekregen', vertelt Bruns tegenover Omroep Gelderland. 'Maar ik hou alles nog even open en heb nog niets beslist.'

Gevoel

Dat Bruns twijfelt heeft te maken met verregaande interesse van FC Utrecht dat de aanvallende middenvelder ook wel inlijven. 'Het gaat inderdaad tussen Utrecht en Vitesse. Ik zal mijn gevoel laten spreken en daar ben ik nog niet helemaal uit. Ja, er is best een grote kans dat het Vitesse wordt', geeft Bruns toe.

Luxe situatie

'Het moet ook niet te lang duren. We hebben FC Utrecht al gehad en morgen spelen we inderdaad tegen Vitesse. Dan ga ik nog eens goed nadenken en snel beslissen. Ja, het is zeker een luxe situatie. Over interesse heb ik niet te klagen', besluit Bruns die bij Heracles bezig is aan zijn vijfde seizoen. Eerder maakte hij al bekend in Almelo zijn contract niet te willen verlengen.