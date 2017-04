Posbankmoord voor de rechter, zwarte gaten en Go Short, dit is uw nieuws van woensdag 5 april

ARNHEM - Komt er nieuws uit de rechtszaak rond de Posbankmoord? Bekijk eens een film die maar een paar minuten duurt en hoe ziet een zwart gat eruit? Dit is het nieuws van woensdag 5 april.

De Posbankmoord komt weer voor de rechter in een zogeheten pro-formazitting. Dergelijke zittingen vinden plaats, omdat het voorarrest tegen verdachten anders verloopt.

In dit geval gaat het om Souris R. (43) uit Veghel en een inwoner van Boekel, Frank S. (56). Ze worden ervan verdacht hardloper Alex Wiegmink uit Drempt op 20 januari 2003 te hebben doodgeschoten op de Posbank bij Rheden.

De twee verdachten zouden Wiegminks auto van parkeerplaats Bloemers op de Posbank hebben willen stelen, maar werden door Wiegmink betrapt. De Achterhoeker werd doodgeschoten, zijn lichaam naar de bossen in het Brabantse Erp gebracht waar zijn auto in brand werd gestoken. Wiegminks lichaam werd gevonden in zijn uitgebrande auto.

In een eerdere rechtszaak kwam naar voren dat de politie beide verdachten van de moord al enige tijd in de gaten hield.

De zaak wordt inhoudelijk pas behandeld op 24 mei.

Foto van zwart gat

Astronomen proberen voor het eerst een foto te maken van een zwart gat. Een zwart gat is een gebied in de ruimte waar de zwaartekracht zo sterk is dat er niets uit kan ontsnappen, zelfs geen licht. Het experiment wordt nauwlettend gevolgd door de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar het controlecentrum staat.

De deelnemers willen de eerste foto ooit maken van de waarnemingshorizon van een zwart gat. Dat is de vaag zichtbare rand van het zwarte gat, dat zelf onzichtbaar is omdat er dus geen licht uit kan ontsnappen. Foto’s van zwarte gaten bestaan tot nu toe alleen in computersimulaties.

Tijdens de eerste poging van de Event Horizon Telescope (EHT) om een foto te maken van een zwart gat, staat het controlecentrum van deze virtuele telescoop op de Radboud Universiteit.

Go Short

In Nijmegen begint voor de negende keer het internationale kortefilmfestival Go Short. In 5 dagen worden de beste recente, korte, Europese films vertoond. Ook is een competitie aan het festival verbonden om de Go Short Awards.

Daarnaast zijn er educatieve activiteiten en workshops en kunnen filmmakers en publiek elkaar ontmoeten.

