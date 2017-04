Actie tegen schokkende foto's van ongelukken: 'Je weet niet wat je nabestaanden aandoet'

WINTERSWIJK - Schokkende foto's van ernstige ongelukken gaan tegenwoordig snel rond op internet, soms zelfs voordat nabestaanden op de hoogte zijn gebracht. Wilma Mokkink uit Winterswijk is er zo klaar mee dat ze een petitie is gestart tegen deze zogeheten 112-fotografen. Inmiddels is de petitie al meer dan 700 keer getekend.

Een link met één van de slachtoffers of nabestaanden heeft Wilma niet: 'Ik wilde gewoon iets doen, ik wil me hard maken voor deze mensen. Ze worden ongewild geconfronteerd met dit soort foto's. '

Wilma krijgt veel steunbetuigingen. 'Ik snap wel dat een ongeluk nieuws is, maar een auto helemaal om een boom gevouwen, dat is toch verschrikkelijk en onnodig? Bovendien worden de foto's binnen no time verspreid via Facebook en Twitter en komen ze overal terecht. Soms zelfs zonder dat de nabestaanden al op de hoogte zijn. '

Directe aanleiding voor de actie was het dodelijk ongeluk vorige maand bij Neede, waarbij een 19-jarige vrouw om het leven kwam. Haar ouders en vriend Stef werden vlak na het ongeluk geconfronteerd met een foto.

'Ik zat op de bank bij het voetbalveld', vertelt Stef. 'Iemand naast mij kreeg een foto binnen van het nieuwsbericht. Hij vroeg aan mij: heb jij iets gehoord, niet wetende dat het mijn vriendin was. Ik herkende de auto op de foto.'

Impulsieve actie

Wilma wil dat er iets aan de foto's gedaan wordt. Maar wat? 'Ja dat weet ik ook niet zo goed. Het was een impulsieve actie. Ik ben inmiddels wel aan het uitzoeken waar ik 'm kan indienen en bij wie ik hiervoor moet zijn.'

Het lastige is dat er tegenwoordig steeds meer fotografen zijn die hun beeldmateriaal verkopen aan de media. Niet allemaal hebben ze de verplichte politieperskaart van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, maar net zo belangrijk is de vraag is of ze bepaalde normen en waarden niet uit het oog verliezen.

Vicieuze cirkel

Twee Achterhoekse 112-fotografen die wij spreken houden zich naar aan eigen zeggen altijd aan de regels. Ze wachten op bevestiging van de politie wanneer een foto naar buiten kan. Ze herkennen zich niet in de verhalen van 112-jagers die koste wat kost zo snel mogelijk hun beeld willen verkopen.

Maar de media spelen hier natuurlijk ook een rol in. Elke krant en elke omroep wil als eerste het nieuws hebben, liefst met foto en video. Tegenwoordig kan iedereen met een mobieltje een foto maken en op internet zetten. Bovendien leven we in een land met persvrijheid.

'Er is publiek voor'

'Een lastige kwestie,' vindt Eric Brinkhorst van de Nederlandse Vereniging van Fotografen. 'Het is een vicieuze cirkel. Er is een publiek voor dit soort foto's, dus ze blijven verspreid worden.'

Wel kun je volgens hem iets doen aan fotografen die de politieperskaart niet hebben. 'Daar zijn we ook met de politie over in gesprek. Daar zou beter op gecontroleerd moeten worden.'

De politie beaamt dat daarmee wel wat winst te behalen valt. 'Maar verder zijn wij geen partij. Wij gaan niet over wie die kaart krijgt en wat er wordt gepubliceerd', zegt een woordvoerder.

Elke dag meer

Wilma Mokkink gaat in ieder geval nog even door met het verzamelen van handtekeningen. 'Er komen er elke dag nog een aantal bij, ik laat 'm sowieso nog een maand staan.'