'Amerikaanse' topsportcampus moet subtoppers groot maken

APELDOORN - Voor absolute topsporters is in Nederland alles geregeld, maar wat als je net niet bij die top hoort en wel die grote ambitie hebt. Dan kun je naar de Full Force Sportacademy in Apeldoorn, een internationale privéschool waar je trainen, studeren en wonen kunt combineren.

Volleybalster Selina Merfol (18) is één van de studenten van de FSG Academy in Apeldoorn. Ze wil niets liever dan professional worden. 'Ik wil gewoon de top proberen te halen. Als dat niet in Nederland is, dan misschien in Amerika met een sportbeurs. Ik wil gewoon weten dat ik er alles aan heb gedaan om dat te proberen.'

Selina Merfol in actie tijdens een individuele training in de nieuwe sporthal van de FSG Academy

Selina is een half jaar geleden begonnen op de academie. Twee dagen per week krijgt ze individuele volleybaltrainingen. De andere drie dagen is het programma voor iedereen gelijk en doen de studenten cardio- en krachttraining.

Alles bij elkaar traint Selina bijna 20 uur per week en speelt ze in het weekend wedstrijden bij de Apeldoornse volleybalclub Alterno. Daarnaast volgt ze een opleiding Sportmarketing. 'Ik zit nu twee dagen per week op school. Verder kan ik mijn eigen uren invullen. Maandag, woensdag en vrijdag zit in op de campus en krijg ik persoonlijke begeleiding. Dat werkt heel goed'

'Voor de subtop is niets geregeld'

In samenwerking met sportclubs en scholen in de omgeving, biedt de academie topsportprogramma's aan die gecombineerd kunnen worden met onderwijs.

Dat kan voor zo'n 12 verschillende sporten en is bedoeld voor jongeren vanaf 11 jaar. Van basisschool tot hbo. 'En dat is hard nodig', zegt marketingdirecteur Matthijs Deken. 'Er zijn maar weinig jongeren die in Nederland een officiële talentenstatus krijgen om school en sport te kunnen combineren. Dat zijn jongeren met bijvoorbeeld een zogenoemde LOOT-status of de mogelijkheid om bij Papendal te trainen. Wij zijn er voor de groep die net niet in aanmerking komt voor zo'n status, maar die wel topsporter wil worden. Voor hen is er nu niets geregeld.'

Amerikaans concept

De FSG Academy is in september gestart en is gebaseerd op een Amerikaans concept. Zo kunnen studenten ook wonen op de campus, die is gevestigd op het oude Wegener-terrein aan de Laan van Westenenk in Apeldoorn.

Het voormalige directiekantoor is omgebouwd tot een complex met tientallen (slaap)kamers. De academie is gestart met 39 leerlingen, inmiddels zijn dat er al 80.

Studenten komen niet alleen uit Nederland, maar uit alle windstreken: Canada, Senegal, Amerika, Rusland en China. Matthijs Deken: 'Uiteindelijk willen we doorgroeien naar een topsportcampus met ruim 200 studenten'.

Selina aan de studie in haar kamer op de sportcampus.

Eigen boontjes doppen

Selina heeft ook een eigen kamer op de campus waar ze de komende tijd zal blijven wonen. Zo kan ze keihard blijven trainen om haar droom te verwezenlijken en door te dringen tot de top. 'Ik vind dat ik al heel wat stappen heb gemaakt. Zeker qua zelfvertrouwen. Want hoe hoger je komt, hoe harder het gaat. Hier willen ze dat je ook leert om zelfstandig te zijn. Je eigen boontjes doppen. Dus ik moet veel zelf doen. En dat helpt me om sterker in mijn schoenen te staan.'