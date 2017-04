Hulp voor overbelaste gezinnen West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - Selma van Zeeland brengt mensen bij elkaar. Ze werkt voor Buurtgezinnen.nl, een project waar gezinnen andere gezinnen willen helpen als het gaat om de opvoeding. Dinsdag was de start van de pilot in de gemeente West Maas en Waal.

Het is het eerste project van Buurtgezinnen.nl in Gelderland. Elders in het land zijn er al goede resultaten.

Vooral alleenstaande moeders, vluchtelinggezinnen en gezinnen waar ouders een mantelzorgtaak hebben, vragen om hulp. De organisatie doet vooral via Facebook oproepen aan gezinnen die willen helpen bij het opvangen van kinderen. De eerste gezinnen hadden voor de officiële start al aangemeld.

Selma denkt dat ze het komende jaar zo'n zes gezinnen kan helpen. De gemeente West Maas en Waal heeft voor de pilot komend jaar 10.000 euro uitgetrokken. Na de proef kijkt de gemeente of ze verder gaat met het project.

Overal werkt het behalve in Volendam

Tot nu toe is er in 14 gemeentes buiten Gelderland ervaring opgedaan met deze manier van werken. Alleen in de gemeente Edam-Volendam lukte het niet. Daar wilde de gemeenschap problemen vooral onderling oplossen. Het gaat daar om een heel gesloten gemeenschap, aldus landelijk coördinator Leontine Bibo.

Volgens Selma van Zeeland worden de gezinnen die hulp aanbieden via Buurtgezinnen wel eerst gescreend op betrouwbaarheid en ook op geschiktheid om een ander gezin te helpen. Ook worden de gezinnen nog twee jaar begeleid.