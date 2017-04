Autokraker aangehouden op carpoolplaats

HATTEM - De politie in Hattem heeft een succesje geboekt in de aanpak van inbrekers op carpoolplaatsen in de stad. Dat meldt ze op Facebook.

Afgelopen weken kwamen bij de politie meerdere meldingen binnen van inbraken in voertuigen op carpoolplaatsen. Vorige week konden agenten op een van de parkeerplaatsen een 48-jarige inwoner van Utrecht oppakken voor inbraak in een auto. De autokraker zit voorlopig vast.