Sloop en renovatie buurt Ede kan doorgaan

EDE - De plannen voor sloop en renovatie van de Kolkakkerbuurt in Ede kunnen doorgaan. Meer dan de vereiste 70 procent van de huurders heeft ingestemd met de plannen. 73 procent van de bewoners stemde voor.

Woningbouwstichting Woonstede wil ruim honderd woningen slopen en vijftig huizen renoveren. Voor de gesloopte woningen komt nieuwbouw in de plaats.

Een aantal bewoners was tegen de sloop van de Kolkakkerbuurt, een wijk die dateert uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Volgens Woonstede is het niet mogelijk alle woningen te renoveren, omdat die in een te slechte staat verkeren. Zo kampen huizen met verzakkingen en lekkages.

