Hyballa overweegt te starten met Kadioglu

NIJMEGEN - Peter Hyballa laat tegen FC Groningen waarschijnlijk Ferdi Kadioglu vanaf het begin spelen.

"Dat overweeg ik met alle gedachten die daar zijn over Ferdi. Hij heeft al zijn drie doelpunten als invaller gescoord. En tegen Vitesse gaat het plan op als die domme handsbal er niet komt. Nu hebben we verloren en roepen veel mensen om Ferdi. Maar hij moet het ook negentig minuten kunnen."

"Het gevoel is beter dan na de wedstrijd tegen Utrecht, omdat we het tegen Vitesse goed hebben gedaan. Na de 1-1 heb ik nooit gedacht dat we daar konden verliezen. Dat is geen alibi-psychologie. We kunnen in Groningen punten pakken en dat meen ik ook absoluut serieus. Groningen moet, daar ligt heel veel druk. Groningen is de favoriet. Maar wij gaan daar met een goed gevoel naartoe. Wij moeten wel punten pakken, zeker nu Go Ahead ook bij Twente heeft gewonnen. Michael Heinloth heeft last van zijn enkel en is een vraagteken bij ons na die harde overtreding van meneer Büttner. Het is de vraag of hij kan spelen."