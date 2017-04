NEC'er Rayhi wil Faber chagrijnig hoofd bezorgen

NIJMEGEN - Hij heeft veel te danken aan FC Groningen-trainer Ernest Faber, maar daar heeft NEC-aanvaller Mo Rayhi nu even geen boodschap aan.

"Die moet morgenavond met een chagrijnig hoofd naar huis gaan", lacht Rayhi.

"Ik heb met hem bij PSV gewerkt en hij heeft mij naar NEC gehaald. Ik ken hem heel goed. Net als Peter Hyballa, ook hetzelfde verhaal. Twee toptrainers. Ernest Faber is een goede gast, een goede trainer en een topvent, maar morgen even mijn vijand. Wij hebben nu echt punten nodig en die moeten we pakken, het maakt niet uit hoe. Een hele belangrijke wedstrijd."

Rayhi speelt ook volgend seizoen nog voor NEC, want de optie in zijn contract is vorige week gelicht. "Ik heb het gevoel dat ik hier nog lang niet klaar ben. Ik heb dit seizoen veel geleerd, maar ik kan nog veel meer. Ik wil meer rendement hebben. Ik heb wel wat pech gehad met ballen tegen de lat. Er gaat een tijd komen dat die ballen er wel in gaan vliegen. Ik had al een assist tegen Vitesse, dat is een begin."