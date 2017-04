Homostel wil rust: 'Wij zijn geen vechtersbazen'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het homostel uit Arnhem dat afgelopen weekend werd mishandeld, is verbaasd over het verhaal van de advocaat van één van de verdachten. 'Wij zijn geen vechtersbazen en we kunnen ons niet vinden in dat verhaal', zegt Jasper, één van de slachtoffers.

Maandagavond zei de advocaat van een 16-jarige verdachte bij Pauw dat het homostel de eerste klap uitdeelde. Dat staat haaks op het verhaal van Jasper en Ronnie. 'We willen er eigenlijk niet teveel op ingaan. Wij staan achter ons verhaal en we willen ons nu even rustig houden. Het gaat niet zo goed en we gaan er een beetje aan onderdoor. We willen ons nu concentreren op het herstel.' De vele media-aandacht en de verhoren bij de politie eisen hun tol. 'Maar ik snap niet dat ze met zo'n verhaal naar buiten komen', aldus Jasper. 'Lenteweekend is ongelooflijk verpest' Stef Blok, minister van Veiligheid en Justitie, reageerde op Kamervragen van de PVV over de mishandeling. 'Een fantastisch lenteweekend is ongelooflijk verpest.' Hij deelt de verontwaardiging over het incident, maar wil eerst dat de feiten worden uitgezocht. De PVV stelde dinsdag dat de mishandeling het gevolg is van de grenzeloze intolerantie van de islam. Zie ook: Politie zoekt getuige en betonschaar na mishandeling homostel

Homostel wil niet ingaan op uitlatingen advocaat verdachte

Hand in hand na mishandeling homostel