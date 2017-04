Vandalen slopen bijenkasten

NIJMEGEN - Vandalen hebben maandag de bijenstal van Natuurtuin Goffert vernield. De deur is geforceerd en de bewoonde bijenkasten zijn overhoop gehaald. De medewerkers vermoeden dat jongeren de boel gesloopt hebben.

‘De bijenstand had een afdakje, en dat werd al een tijd lang door jongeren gebruikt om daar rond te hangen, te blowen en een vuurtje te stoken', vertelt medewerker Louis van der Heijden. De boel werd veranderd om de overlast te beperken. 'We kunnen natuurlijk niets bewijzen, maar het ligt voor de hand dat dat niet zo in goede aarde is gevallen bij de jongeren', vertelt Van der Heijden.

Toch laten de medewerkers zich niet kisten. ‘We hebben nu tijdelijk al het materiaal weggehaald, zodat we de boel daar zo kunnen opknappen dat het wat meer ‘hufterproof’ is. Wat er nog over was aan bijen hebben we tijdelijk verhuisd naar een imker. We hebben al verschillende keren aangifte gedaan.'

'De politie is geweest en die gaat nu proberen om meer toezicht te houden. We gaan het toch maar weer proberen om de bijenstand te herstellen. Hij is belangrijk voor de lessen die in de tuin gegeven worden.’

Foto: Natuurtuin Goffert