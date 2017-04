Veilig Thuis Gelderland-Zuid niet meer onder verscherpt toezicht

NIJMEGEN - Veilig Thuis Gelderland-Zuid staat niet meer onder verscherpt toezicht. Dat hebben de inspecties voor de Jeugdzorg en Gezondheidszorg vandaag laten weten aan het bestuur en de directie van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

De instelling stond sinds april 2016 onder verscherpt toezicht. In oktober werd dat verscherpt toezicht nog eens voor een half jaar verlengd. Er waren onder andere problemen met meldingen die te lang bleven liggen.

Interim-directeur Cazemier sprak eerder dit jaar over geen goede samenwerking met andere partners, zoals het Openbaar Ministerie. 'Aan alle kanten was het niet op orde. Op een gegeven moment kom je ook in een vicieuze cirkel, toen was voor de inspectie de maat vol.'

De situatie bij het advies- en meldpunt leidde zelfs tot Kamervragen van de SP.

Vertrouwen hersteld

De inspecties constateren na controles en gesprekken dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid belangrijke verbeteringen heeft doorgevoerd. Ook zijn de wachtlijsten weggewerkt. 'Het vertrouwen van de inspecties in Veilig Thuis Gelderland-Zuid is hersteld', melden de inspecties.

Bert Frings, voorzitter van Veilig Thuis Gelderland-Zuid, is blij. Hij zegt: 'Het beëindigen van het verscherpte toezicht geeft ons een extra stimulans om samen hard te blijven werken aan het verder uitbouwen van Veilig Thuis. Kwetsbare kinderen en huishoudens hebben immers blijvend hulp nodig.'

