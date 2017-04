Achterhoek zet lege kerken, scholen en stations in de etalage

ULFT - Met de lancering van een speciale website kunnen Achterhoekse panden in de digitale etalage worden gezet. Zeven gemeenten trekken samen op om invulling te vinden voor onder meer kerken, scholen en stations in de strijd tegen leegstand.

'Het is een website waarop verschillende panden in de Achterhoek staan die we een tweede leven willen geven', vertelt wethouder Ted Kok van de gemeente Aalten.

Doetinchem heeft gekozen voor de Baptistenkapel en De Kruisberg. 'We hebben gemerkt dat niet altijd iedereen weet dat het pand leeg staat', aldus wethouder Ingrid Lambregts.

Tegen leegstand

Als start heeft elke deelnemende gemeente twee panden aangedragen: 'Laten we om te beginnen veertien gebouwen selecteren die bijzonder zijn en laten we daar alle kenmerken en mogelijkheden van op een rijtje zetten.'

De vastgoedetalage maakt onderdeel uit van de bestrijding van leegstand in de hele regio. Hoe veel de vastgoedetalage heeft gekost, is niet bekend.



Foto: REGIO8