Vragen over verplichte verhuur vakantiehuisjes

EPE - De VVD in Provinciale Staten wil opheldering van het provinciebestuur over de verplichte verhuur van vakantiewoningen in Epe. De gemeente verplicht eigenaren van vakantiewoningen deze twee derde van het jaar te verhuren. Tientallen eigenaren kwamen in opstand en zijn een rechtszaak begonnen.

43 eigenaren van huisjes op vakantiepark De Vliegden kondigen vorige week aan naar de Raad van State te stappen om het beleid van de gemeente aan te vechten. Ze zijn boos omdat ze nooit geïnformeerd zouden zijn en er toevallig achterkwamen dat gemeente de regel heeft ingesteld. VVD-Statenlid Bastiaan Meerburg wil onder meer weten of het beleid van de gemeente Epe al is getoetst door de provincie. Volgens de partij zou de verhuurdersplicht in strijd zijn met het eigendomsrecht. Bovendien kan verhuur niet verplicht gesteld worden door een gebod in het bestemmingsplan op te nemen. De gemeente Epe zegt dat de regel niet nieuw is en al sinds 2005 bestaat. Onlangs is het bestemmingsplan ook weer bekrachtigd door de gemeenteraad. De regel is bedoeld meer toeristen te trekken en permanente bewoning tegen te gaan.