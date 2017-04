Gelderland hofleverancier WK-selectie baanwielrennen

Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - In het Omnisportcentrum in Apeldoorn is dinsdag de selectie voor de WK Baanwielrennen in Hongkong bekendgemaakt. Gelderland is met maar liefst vijf wielrenners hofleverancier. Olympisch kampioene Elis Ligtlee uit Eerbeek doet niet mee in Hongkong. Ze is nog niet op topniveau na een knieblessure.

Onder toeziend oog van de olympisch kampioene werden dinsdag de wielrenners gepresenteerd die in Hongkong wel meedoen aan de WK. De vijf Gelderlanders in de selectie zijn Theo Bos uit Hierden, Roy Eefting uit Apeldoorn. Wim Stroetinga uit Nijkerk, Jan-Willem van Schip en Shanne Braspennincx uit Arnhem. Blij daar te mogen staan 'Na een jaar afwezigheid, niet kunnen fietsen, kunnen deelnemen aan het wereldkampioenschap ben ik toch wel bij dat ik daar toch weer mag gaan staan,' zegt Braspenninncx Het is niet gek dat de wielrenster blij is, want ze heeft een roerige tijd achter de rug. Braspennincx kreeg in juli 2015 een hartinfarct tijdens een trainingskamp in de Verenigde Staten. Ze knokte zich terug en maakt straks in Hongkong zelfs weer kans op eremetaal. Geen pelotonvulling 'Ik voel me op het moment goed', vertelde de Arnhemse. 'Ik ben heel benieuwd om dat te toetsen aan de concurrentie. Ik verwacht daar niet als pelotonvulling rond te fietsen, ik hoop daar wel wat moois te gaan neerzetten.' De WK in Hongkong is van 12 tot en met 16 april