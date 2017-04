'Digitale bezoekersvergunning werkt goed'

wethouder Ben van Hees in de binnenstad (archief)

NIJMEGEN - Het systeem met een digitale bezoekersvergunning voor met name bewoners van de binnenstad in Nijmegen werkt goed. Dat schrijft wethouder Ben van Hees in een evaluatie aan de gemeenteraad.

Met het systeem kunnen Nijmegenaren parkeeruren kopen zodat mensen die op bezoek komen kunnen parkeren. De gasten kunnen digitaal worden aangemeld. Na gewenning lijkt klant tevreden Volgens de wethouder werkt het systeem goed: er zijn slechts 62 klachten binnengekomen, terwijl er 9300 vergunningen zijn. Over de werking van de digitale regeling zijn in de tweede helft van 2016 geen klachten meer binnengekomen. 'Na de eerste gewenning lijkt de klant nu tevreden te zijn met de digitale werkwijze', zo schrijft de wethouder. Maximum mogelijk te ruim Verder concludeert hij dat het maximaal aantal uren ruim voldoende is: 500 voor bewoners van de binnenstad en 400 voor de rest waar betaald parkeren verplicht is. 'Dit zou kunnen betekenen dat vergunninghouders niet voor hun bezoekers willen betalen, maar waarschijnlijk volstaat het maximum parkeertegoed of is het maximum zelfs te ruim gesteld.' Daarom overweegt de wethouder om dit maximum naar beneden bij te stellen.