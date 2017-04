Nijmegen maakt draaiboek om beter naar inwoners te luisteren

NIJMEGEN - Nijmegen maakt een soort 'draaiboek' waarin staat hoe burgers invloed kunnen uitoefenen bij veranderingen aan de openbare ruimte in hun buurt.

De stad is volgens wethouder Helmer-Englebert van iedereen, maar soms moet je de gemeente nu eenmaal dingen aanpakken. De gemeente probeert daarbij de laatste jaren zo veel mogelijk de bewoners te betrekken.

Helmer-Englebert: 'Het verschil met vroeger is dat we toen een riolering vervingen en de straat naar eigen inzicht weer inrichtten, terwijl we nu in samenspraak met de bewoners kijken hoe we die straat gelijk kunnen verbeteren.'

Dat die verbetering niet altijd door iedereen zo ervaren wordt, blijkt bij de Daalseweg die net vernieuwd is maar die er volgens velen niet overzichtelijker en veiliger op geworden is. Neem alleen al het blindenpad dat er nog wat merkwaardig bij ligt. Toch is ook daar de buurt volgens de wethouder voldoende bij betrokken. 'Maar 100% tevredenheid haal je natuurlijk nooit.'

Soms niet meer dan buurt informeren

Het betrekken van bewoners bij veranderingen is dus niet nieuw. Het beleidsstuk 'Samen maken we het' moet volgens de wethouder dan ook vooral worden gezien als een draaiboek voor projectleiders.

Daarin staat hoe en in welke mate bewoners kunnen meedenken bij bijvoorbeeld de nieuwe inrichting van hun straat. Renske Helmer-Englebert; 'Dat verschilt van project tot project. Soms kun je niet meer dan de buurt informeren, maar soms kunnen ze ook meebepalen hoe het eruit gaan zien.'