Politie zoekt getuige mishandeling homostel

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van de mishandeling van een homostel zaterdagnacht in Arnhem. Er is volgens een woordvoerster pas met één persoon gesproken, vlak na de mishandeling op de Mandelabrug.

Volgens de mannen had een fietser kort voor de mishandeling ook een woordenwisseling met de groep jongens. De politie wil graag met deze fietser spreken, zegt de woordvoerster. Bij de mishandeling raakte een van de mannen vijf tanden kwijt. Volgens het stel werden ze aangevallen omdat ze hand in hand liepen. De advocaat van een van de verdachten zegt dat een van de mannen als eerste sloeg. Zijn cliënt van 16 gaat zelf aangifte doen, zegt de advocaat. Zes verdachten vast De zes verdachten zitten nog vast. Het gaat om twee jongens van 14, drie van 16 en een man van 20 jaar. De politie hoopt dat er mensen zijn die camerabeelden hebben. Tot nu toe heeft de politie die niet. Zie ook: Homostel wil niet ingaan op uitlatingen advocaat verdachte

