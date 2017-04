Op pad met Ridders van Gelre - 15 april Erve IJzerman Wapenveld

ARNHEM - Op zaterdag 15 april gaan we naar het rijksmonument Erve IJzerman aan de Kanaaldijk 63 in Wapenveld.

Het is een unieke IJsselhoeve uit 1898, volledig gaaf en in de oorspronkelijke staat. Het is een hele mooie plek en een echt verrassend compleet boerenbedrijf.

Normaal is Erve IJzerman niet toegankelijk voor publiek.

In de week van 7 april tot en 14 april is de boerderij elke middag open. En op Paaszaterdag dus van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Ook is er een voorjaarsexpositie van veertien regionale kunstenaars op het erf.