Trainer Fraser baalt van schema Vitesse: 'steeds vervelend voor ons'

ARNHEM - Trainer Henk Fraser van Vitesse vindt dat zijn spelers minder rust krijgen dan tegenstanders als de wedstrijden zoals nu kort op elkaar volgen.

De coach merkt dat Vitesse vaak niet gunstig is ingedeeld als er drie duels in één week worden gespeeld. 'Als ik ons programma zie, dan hebben we steeds de pech dat wij maar twee dagen rust hebben. Tegenstanders hebben drie dagen rust.'

Minder rust

Fraser wijst naar komende woensdag als Vitesse op bezoek gaat bij Heracles Almelo. 'Maar niet alleen Heracles, zaterdag ook weer tegen Heerenveen geldt die situatie dat zij een dag meer rust hebben. En we hadden het ook tegen AZ en met Sparta voor de beker. Het is nu éénmaal zo, maar we zitten wel steeds aan de vervelende kant.'

Niet zeuren

Toch wil de coach van Vitesse, dat op dit moment keurig vijfde staat, ook niet klagen. 'We moeten niet zeuren, want we willen graag Europees voetbal spelen en je hebt er ook niet veel van gemerkt in die wedstrijden tegen AZ en Sparta. De spelers zijn ook hartstikke fit. Maar het is wel een gegeven.'

Heracles is een lastige tegenstander volgens Fraser. 'Ze beginnen vaak fel. Wij moeten het van ons voetbal hebben. Dat is onze kwaliteit. Iedereen is bezig met de beker, maar dit is weer een hele belangrijke wedstrijd tegen een goede ploeg.'

Zuinig op Kruiswijk

Fraser kiest woensdag voor Büttner als linksback. Arnold Kruiswijk begint op de bank. De ervaren Groninger heeft ook wat last van zijn kuit. 'We willen ook zuinig zijn op Arnold. Hij doet het uitstekend en hij hoort natuurlijk ook bij de wat oudere spelers in de selectie. Er komt een hele belangrijke maand aan en dan willen we ook voorzichtig zijn met Arnold. Aan de andere kant heeft Bütter er keihard voor gewerkt en verdient hij het ook onderdeel uit te maken van de ploeg.'