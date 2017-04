Trots op Gelderland uitzending 4 april 2017

ARNHEM - Trots Op Gelderland: van tijdschriften tot voertuigen voor defensie en van chemische stoffen tot kapstokken. Allemaal bij ons in Gelderland bedacht, ontdekt of zelfs uitgevonden. Iedere dinsdag zijn we er met Trots op Gelderland, het programma over innovatie van Omroep Gelderland. Want hier gebeurt het, en daar mogen we trots op zijn!

Presentatrice Irene ten Voorde test, probeert en laat zien wat er ontdekt en uitgevonden wordt in het Gelderse.

Deze week duiken we in de wereld van de chemie en de melk! Want je zou het misschien niet denken, maar dat je een blouse kunt kopen die niet kreukt komt door innovatie bij Tanatex uit Ede. Daar bedenken ze slimme oplossingen die ervoor te zorgen dat je af en toe het strijkijzer in de kast kunt laten, maar ook dat handdoeken goed drogen en tegelijkertijd ook zacht blijven.

En we gingen naar Zutphen waar ze dagelijks uit alle gaten en hoeken van Nederland melkmonsters opgestuurd krijgen voor onderzoek. Want bij Q-lip controleren ze dagelijks 15 miljoen monsters van koeien- en geitenmelk. Want melk is goed voor elk, maar alleen als ze het bij Q-lip gezegd hebben.

De knappe kop is die van Steven Bloemen. Hij wil botsende neutronensterren in beeld brengen en doet dat met de MEERlicht telescoop. De is ontwikkeld door de Radboud Universiteit en zal binnenkort in Zuid Afrika de hemel rondspeuren.

De oude innovatie vinden we in in Nijkerk. Daar staat het gemaal Arkenheem als vanaf 1882 water te pompen zodat mensen hun voeten droog houden.