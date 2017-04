Komende uitzending: ’t Veluws Zandsculpturenfestijn, Paastradities en een avondje jazz

ARNHEM - Donderdag 13 april in UIT met Esther

Fay Claassen

Esther gaat dit keer in Arnhem op zoek naar iemand die met haar UIT wil. Er staat hen een avondje jazz te wachten. In Luxor Live treedt de in Nijmegen geboren jazzvocaliste Fay Claassen op. De voorstelling 'Luck Child' is een ode aan haar jeugd, maar ook haar eigen dochter. Fay Claassen wordt internationaal geroemd om haar bijzondere stem. Naast haar eigen repertoire speelt ze ook nummers van Billie Holiday, Leni Stern, Paul Simon en John Lennon.



Overal zand

’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen is inmiddels een begrip geworden. Het festival is uitgegroeid tot de grootste van Nederland als het om zandsculpturen gaat. Tientallen carvers hebben ervoor gezorgd dat er een indrukwekkend schouwspel te zien is. Het thema is ‘Erop uit in eigen land’. Vanaf 14 april tot eind oktober is het festijn geopend voor publiek.



Pasen en tradities

Het is is bijna Pasen. Traditiegetrouw wordt dan de ‘Matthäus Passion’ van Bach opgevoerd. Hèt lijdensverhaal met menselijke aspecten als liefde, verraad en macht behoort tot ons cultureel erfgoed. Het koor 'Toonkunst Arnhem' laat in samenwerking met de musici van Het Gelders Orkest hun versie zien. Dirigent Joop Schets vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het stuk.

Pasen en eieren, ze horen bij elkaar. Daarom vertelt onze kunstkenner Pieter van Eekelen ons alles over de eieren van Alem. En verder heeft Esther nog een heleboel leuke tips voor aankomend wekend!

Donderdag om 17.20 UIT met Esther.