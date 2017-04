Komende uitzending: het Go Short filmfestival, Esther in Afrikaanse sferen en kijken, kijken en wèl kopen!

ARNHEM - Donderdag 6 april in UIT met Esther

Abafazi

Esther waant zich komende uitzending in Afrikaanse sferen. Ze gaat naar de stadsschouwburg in Lochem naar een voorstelling van Abafazi. Een groep kleurrijke Afrikaanse dames met trommels. Niet de minste groep, ze traden ook op tijdens het WK in Zuid- Afrika samen met Shakira. Esther gaat natuurlijk niet alleen! Ze laat zich vergezellen door iemand die ze van straat heeft geplukt.

Go Short filmfestival

We gaan naar de première van het Go short filmfestival, hét festival voor de korte film. Het festival vindt dit jaar van 5 tot en met 9 april plaats in Nijmegen. Sinds 2009 is Go Short jaarlijks terugkerend. Inmiddels is het een gevestigde naam in de filmwereld. Filmmaker en winnaar van vorig jaar Reber Dosky beaamt dat. 'Je hebt het Rotterdams Film festival, IDFA en Go Short.'

Kijken, kijken kopen in Arnhem

Kijken, kijken, kopen' is een nieuw cultureel festijn dat afgelopen zondag in Arnhem plaatsvond. Winkels in de binnenstad werden omgetoverd tot podia waar dans, theater, cabaret en muziekoptredens te zien zullen zijn. Met het evenement wil de organisatie ervoor zorgen dat mensen 'uit de webshop'naar de stad komen. Ook hopen ze nieuw publiek aan te boren door podiumkunsten laagdrempelig te brengen.

Verder gaat kunstkenner Pieter van Eekelen is in Elst bij het kunstwerk 'Framewerk' van Pjotr Müller. Hij vertelt ons er alles over. Komen we er achter wie cabaretiere Nathalie Baartman is en heeft Esther deleukste tips om er op UIT te gaan!

Donderdag om 17.20 UIT met Esther.