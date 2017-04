Wijchen schrijft eigen geschiedeniscanon

WIJCHEN - Er komt een canon van de geschiedenis van Wijchen. Het college van B&W geeft de initiatiefnemers van museum Kasteel Wijchen geld om de geschiedschrijving op te stellen.

Het geschiedkundige overzicht van Wijchen is een variant op de canon die de Nederlandse geschiedenis in vijftig chronologisch gerangschikte thema's weergeeft.

Educatief doel

De Canon heeft een primair educatief doel. De inwoners van Wijchen, scholen en geïnteresseerden kunnen zo iets leren over het cultureel erfgoed van hun woonomgeving. Volgens wethouder Paul Loermans is de canon van Wijchen bedoeld als uiting van de culturele identiteit: 'wie zijn wij en wat is Wijchen? Mensen tonen steeds meer interesse voor de geschiedenis van hun woonplek... Het optekenen van de geschiedenis van dit gebied houdt de aandacht ervoor levend.'

Door een subsidie van de gemeente kunnen inwoners de canon in boekvorm straks tegen kostprijs (€ 16,95) kopen. De verkoopprijs wordt € 17,50.