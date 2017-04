Zutphen: Canadezen tegen Nederlandse SS'ers

ZUTPHEN - Twee dagen hebben de Canadezen nodig om het Duitse verzet in Zutphen te breken. Hitlerjugend en Nederlandse SS'ers leggen het uiteindelijk af tegen de Canadezen die de laatste verzetshaarden met Crocodile vlammenwerper tanks uitschakelen. De Canadezen verliezen bijna 60 man, van wie 17 gesneuvelden.

De Canadezen naderen de stad vanuit de richting van Baak. Soldaten van het Canadese regiment La Chaudiere hebben de opdracht de stad te in te nemen. Daarvoor moet een aantal natuurlijke barrières worden overwonnen; de stad is omgeven door water. Bovendien leveren de Duitsers fel verzet.

Zutphen: geen brug meer, dan maar de boot - publiek domein

De aanval wordt in de ochtend van 6 april ingezet richting het Deventerwegkwartier. Tegenover de Canadezen bevinden zich fanatieke Hitlerjugend en Nederlandse SS’ers. vanuit kelders en hoger gelegen etages nemen zij de Canadezen onder vuur. Er wordt zo fanatiek gevochten dat de Canadezen hun tegenstanders met vlammenwerper tanks, de zogeheten Crocodiles, uit hun stellingen branden. Na twee dagen is het laatste verzet gebroken. De Canadezen verliezen zo'n 60 man, onder wie 17 gesneuvelden.

Over die felle strijd citeerde het historische blad Oud Zutphen in 1988 uit een brief van de legeraalmoezenier Hickey die de strijd in de stad meemaakte:

"De 'B' compagnie onder leiding van majoor Hamley, drager van het Military Cross, en de luitenants Doig, Whinston en Kearns opende de aanval. De tegenstand was verschrikkelijk. Alle bruggen waren opgeblazen, de grond was te zacht voor tanks en de enige dekking die de manschappen konden vinden, waren de dijken waar het wemelde van de scherpschutters en Duitse machinegeweernesten. Ik moest meer dan twintig man in Zutphen begraven en de meeste van hen waren neergeschoten door Duitse scherpschutters. Er was één ding dat in Zutphen opviel. De Duitsers schoten niet op onze gewondenverzorgers, zoals zij vroeger wel plachten te doen. Ze waren verstandig genoeg om te weten dat het einde nabij was en dat Canadese soldaten niet gemakkelijk vergeten.'