Dakloze vrouw hotelmoord door gemeente begraven

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De 73-jarige dakloze vrouw, één van de slachtoffers van de hotelmoord in Arnhem, is maandag 3 april begraven in Nijmegen. Dat gebeurde in opdracht van de gemeente Arnhem.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Arnhem is er nog wel familie van de vrouw gevonden, maar zag die af van het organiseren van een eigen uitvaart. De dakloze vrouw werd samen met de 71-jarige eigenaar van Hotel Rembrandt op donderdag 23 maart dood gevonden in het hotel. Uitvaart Bennie Peters besloten De uitvaart van het andere slachtoffer, eigenaar Bennie Peters van het hotel is in besloten kring. Notariskantoor Dirkzwager wikkelt de verdere nalatenschap af. Het hotel wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht. Een 47-jarige tbs-patiënt wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood en zit vast. De man verrichtte in het kader van zijn behandeling werk buiten de kliniek, maar keerde op 15 maart niet terug naar het behandelcentrum in Almere. Zie ook: Arrestatie in onderzoek naar Arnhemse hotelmoord

