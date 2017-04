Alexander Büttner in de basis bij Vitesse tegen Heracles

ARNHEM - Alexander Büttner staat woensdag in het uitduel met Heracles Almelo voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Vitesse in de basis.

De linksback vervangt Arnold Kruiswijk. Bij het partijspel tijdens de laatste training op Papendal deelde trainer Fraser een hesje uit aan de Doetinchemmer voor de spelers van het basisteam. Na vijf korte invalbeurten mag Büttner nu dus voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verschijnen op het kunstgras in Almelo. De Achterhoeker kwam in januari allesbehalve fit terug in Arnhem omdat hij in zijn laatste seizoen bij Dinamo Moskou nauwelijks speelde.

Topfit

Met intensieve trainingen, wedstrijden in Jong Vitesse en als invaller bij het eerste werkte de 27-jarige linkspoot de afgelopen maanden hard om weer topfit te raken. Fraser, die al twijfelde om Büttner zondag tegen NEC te laten starten, beloont die arbeid nu met een basisplek in Almelo tegen Heracles. Arnold Kruiswijk begint, afgaande op de training, op de bank.

Nathan in de as

Adnane Tighadouini is niet in staat om te spelen. Hij viel met liesklachten uit tegen NEC en zit ook niet bij de selectie. De vleugelspits werkte binnen aan zijn herstel. Foor speelt daarom weer vanaf links terwijl Nathan centraal in de as achter topscorer Ricky van Wolfswinkel speelt.

Heracles won zaterdag op eigen veld overtuigend met 4-1 van Heerenveen, terwijl Vitesse in de derby tegen NEC met 2-1 te sterk was.

Opstelling Vitesse: Room, Diks, Kashia, Miazga, Büttner; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel en Foor