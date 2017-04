Bureau GLD 05 april 2017

ARNHEM - In deze uitzending een overval op een woonwagen in Harderwijk, de overval met dodelijke afloop in Arnhem, diefstal in Twello, zakkenrollerij in Harderwijk, en een woninginbraak in Nunspeet.

Tips

Na de uitzending van vorige week hebben twee jongemannen zich gemeld bij de politie. Zij werden gezocht als belangrijke getuigen. De politie gaat met ze in gesprek.

Dode na overval Arnhem

Donderdag 30 maart valt er in Arnhem-Zuid aan de Limburgsingel een dode nadat een gezin kort daarvoor thuis is overvallen. De politie zoekt belangrijke getuigen in deze zaak. De man van 34 en zijn vrouw van 32 worden rond half 10 thuis overvallen door gewapende mannen.

Getuigen

De politie is opzoek naar getuigen. Uit onderzoek is gebleken dat op het moment dat de vermoedelijke overvaller werd aangereden er twee mannen in de buurt hebben gestaan en gelopen. De aanrijding vond enkele meters achter hun plaats. Deze mannen liepen na de aanrijding over de Randweg in de richting van de Venlosingel in de Arnhemse wijk. Ze hebben het volgende signalement:

Man 1

blanke man

tussen de 20 en 30 jaar

gekleed in een lichte kleurig jas met capuchon en een donker broek

hij heeft donkerblond kort haar

Man 2

donker kleurige man met een baard

hij droeg een donker kleurig jack met daaronder een licht shirt

hij droeg een donker petje

Daarnaast zoekt de politie nog twee personen, vermoedelijk mannen, die op het moment van de overval langs de woning liepen. Dat is voordat de aanrijding plaats vond. De mannen hebben kennelijk in de gaten dat er in de woning iets ongebruikelijks aan de hand is, mogelijk horen ze knallen. De mannen kijken naar de woning en rennen van de woning weg. Ze steken de Randweg over en lopen weg in de richting van de Meliskerkestraat.

Deze mannen zijn voor ons heel belangrijke getuigen waar we dringend mee in contact willen komen.

Woningoverval Harderwijk

Op 17 december wordt een echtpaar in Harderwijk overvallen. Een man van 68 en zijn 65-jarige echtgenote zitten aan tafel als er ineens overvallers in de kamer staan. Het echtpaar woont in een woonwagen aan de Deventerweg.

De daders zijn uitermate agressief. De man wordt van dichtbij meerdere keren beschoten. Ook de vrouw krijgt rake klappen.

Signalementen

De mannen spraken met een accent. omdat het slachtoffer in de autohandel zat en veel mensen spreekt, denkt hij dat het een Marokkaans accent was.

Dader met pistool

tussen de 16-20 jaar

rond de 1.70 m

tenger

zwart haar onder zijn zwarte bivakmuts

hij was in het donker gekleed

Misschien is hij zelf gewond geraakt, het mannelijke slachtoffer zich verdedigde zich met een eetmes, niet scherp maar misschien heeft hij de jongen toch geraakt.

Dader 2

de andere man had een afgezaagd dubbelloops geweer.

hij droeg een wit katoenen masker

hij is echt een stuk langer dan de andere twee, namelijk rond de 2 m

donkere ogen

normaal postuur

droeg een zwarte jas

spijkerbroek

gymschoenen

Dader 3

Van deze dader is weinig bekend, hij doorzocht vrijwel meteen de slaapkamer.

rond de 1.70 m

tenger postuur

kwam ook jong over

droeg donkere kleding

Kluis

De daders vroegen steeds om een kluis misschien dachten ze omdat de man nog in auto’s handelt dat er contant geld zou zijn. Maar dat is er nooit. Er is ook beslist geen kluis. Dus ze zijn waarschijnlijk verkeerd geïnformeerd. Uiteindelijk is er alleen een mobiele telefoon weggenomen.

Vlucht via A28

Door die gestolen telefoon weet de politie wel dat de overvallers met de auto over de A28 zijn gereden richting Amersfoort. Op een gegeven moment is de politie het spoor verloren.

Beloning voor gouden tip

In dit onderzoek heeft de hoofdofficier van Justitie een beloning uitgeloofd die leidt naar de daders. Voor die tip ligt 10.000 euro klaar.

Woninginbraak Nunspeet

Bij een vrouw van 86 uit Nunspeet wordt op klaarlichte dag ingebroken. Dat gebeurde zondag 15 januari. De vrouw woont in het seniorencomplex De Brem aan de Van Hallstraat in Nunspeet. Op zondagmiddag 15 januari gaat de vrouw op bezoek bij een vriendin. Als ze later thuiskomt liggen al haar spullen door de kamer verspreid. Er is ingebroken.

Buit

Er is €425 aan contanten meegenomen, vier dozen met sieraden, een ID-kaart en een bankpas. Die pinpas is later gebruikt door deze man.

Hier pint hij €1250 bij de ING in Harderwijk.

Diefstal Twello

De man die in Twello spullen heeft meegenomen zonder te betalen kreeg een week de tijd zichzelf bij politie te melden. Dat deed hij niet, dus is hij nu herkenbaar in beeld. Wie is dit?

De man loopt doe-het-zelf winkel Multimate aan de Molenstraat in Twello binnen. Dat gebeurt op 7 januari. De man steelt uit de winkel meerdere dimmers en een bitset.

Zakkenrollerij Harderwijk

Waarschijnlijk heeft een oudere man zijn pincode bij zijn pinpas in de portemonnee gehad... Voor deze vrouw is het dan ook een koud kunstje om de rekening van haar slachtoffer leeg te trekken. Een oudere man wordt op 20 januari bestolen van zijn portemonnee in Harderwijk. Wie herkent de vrouw op deze foto? Ze pint meerdere keren met de pas van de man, hier is ze vastgelegd in Amsterdam.