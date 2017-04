Gelderland gegrepen door emotioneel verhaal van moeder die haar zoon verloor

AALTEN - Afgelopen zondag deed Elsbeth van Stichting Bijzonder Mandje een oproep voor hulp. Haar emotionele verhaal heeft veel mensen gegrepen. De reacties stroomden binnen. 'Aankomende vrijdag komen wij met het team van Bijzonder Mandje bij elkaar om te gaan bekijken hoe we dit gaan aanpakken', vertelt Elsbeth.

De zoon van Elsbeth en Henk-Jan uit Aalten werd op 4 februari 2012 te vroeg geboren. Na een zwangerschap van 23 weken en 6 dagen heeft zoon Guus niet langer dan een kwartier geleefd. Voor een laatste reis naar huis was er vanuit het ziekenhuis niets geregeld om Guus in mee te nemen. Elsbeth maakt nu voor ouders in dezelfde situatie een bijzonder mandje.

Heel mooi gebaar. Hopelijk gaat het standaard worden in een ziekenhuis. hoe belangrijk is het wel niet om je overleden kindje, welke leeftijd dan ook, op een waardige manier mee naar huis te nemen Sanne

Voor het maken van deze mandjes deed Elsbeth een oproep in het programma Gelderland helpt voor naaisters die kunnen helpen bij het maken van de bekleding zoals dekentjes, matrasjes en kussentjes.

Veel emotionele verhalen

De reacties stroomden binnen. Veel ouders herkenden zich in het verhaal. Ook op Facebook deelden mensen hun medeleven en hun eigen emotionele verhalen.

Wat een prachtig initiatief ..... Dit was op 31 maart 1993 wel heel anders geregeld. Onze dochter werd toen stil geboren na een zwangerschap van 33 weken. Maar er was niks geregeld. Anja

Elsbeth: 'We vinden het ontzettend fijn dat er zoveel mensen willen helpen. Alle mensen die we nu niet meteen kunnen inzetten willen we eventueel in een later stadium alsnog benaderen. Er zijn namelijk ook nieuwe ziekenhuizen die mij hebben benaderd voor de mandjes.'

Precies twee jaar voor de geboorte van jouw kindje heb ik ongeveer hetzelfde meegemaakt met mijn zoontje in het ziekenhuis. Ook ik liep met hetzelfde idee rond over mandjes en dekentjes als jij. Ik kan alleen niet goed naaien, toch vraag ik me af of ik je ergens mee kan helpen. Iris

