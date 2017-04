Homostel wil niet ingaan op uitlatingen advocaat verdachte

ARNHEM - Het homostel dat afgelopen weekend in Arnhem werd mishandeld, wil niet reageren op uitlatingen van de advocaat van een van de verdachten. 'We willen eerst met onze advocaat overleggen', zegt Jasper Vernes-Sewratan.

Advocaat Gerald Roethof zei maandagavond in het tv-programma Pauw dat zijn 16-jarige cliënt zelf aangifte gaat doen. Volgens de jongen is hij door een van de mannen eerst zelf geslagen, op de grond geduwd en daarna weer aangevallen. Daarop sloeg de jongen terug. Dat de mannen homoseksueel zijn, had daar niets mee te maken, zegt de advocaat.

De twee mannen zeggen dat ze zaterdagnacht op de Nelson Mandelabrug werden mishandeld omdat ze hand in hand liepen. Volgens hen werd een betonschaar gebruikt. Ronnie raakte vijf tanden kwijt.

Volgens advocaat Roethof ontkent zijn cliënt dat hij een betonschaar had. De jongen zegt dat hij een van de mannen wel hard heeft geslagen.

Politie hoort verdachten

De politie hoort dinsdag vier tieners die betrokken zouden zijn geweest bij de mishandeling. De drie jongens van 16 en een jongen van 14 uit Arnhem meldden zich zondag bij de politie.

'We hebben de aangifte van de slachtoffers opgenomen. Nu kunnen de verdachten hun kant van het verhaal vertellen, zodat we het beeld compleet krijgen', zegt een woordvoerster.

Eerder hield de politie een jongen van 14 uit Arnhem en een man van 20 uit Gennep aan. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

De politie hoopt dat er mensen zijn die camerabeelden hebben. Tot nu toe heeft de politie die niet.

Zie ook: