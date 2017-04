Auto hotelmoord teruggevonden in Antwerpen

ARNHEM - De auto waarmee de verdachte van de dubbele hotelmoord in Arnhem is weggereden bij zijn vrijwilligerswerk, is teruggevonden in het Belgische Antwerpen. Dat zegt Peter Mons, directeur van het Voedselloket Almere.

De 47-jarige TBS-er werkte bij het Voedselloket in Almere als vrijwilliger. Op 15 maart verdween de man met de bestelbus. Directeur Peter Mons van Voedselloket Almere: 'Hij was de dag ervoor ziek geweest. Op 15 maart was hij er weer en zei dat ie even naar het toilet ging. Even later waren hij en onze bestelbus weg.'

De 47-jarige man wordt verdacht van een dubbele moord in Hotel Rembrandt in Arnhem. Op donderdag 23 maart werden daar de twee lichamen gevonden van de 71-jarige eigenaar Bennie Peters en een 73-jarige vrouw. De vrouw had geen vaste woon- of verblijfplaats.

Op visite gaan

Het voertuig is nu onbeschadigd teruggevonden in Antwerpen, maar Mons heeft de bus nog niet terug: 'Nee er moet eerst sporenonderzoek gedaan worden, maar als dat klaar is en ik mag de bus weer meenemen, dan ga ik hem vandaag nog ophalen.'

Het Voedselloket Almere werkt al elf jaar met vrijwilligers vanuit TBS-kliniek. De schok is nog steeds groot bij de werknemers. Mons: 'Het is nog steeds onbegrijpelijk, hij was geliefd als vrijwilliger. Iedereen hier verwerkt het nu op zijn eigen manier. Er zijn er veel die op visite bij hem zouden willen gaan om te vragen hoe dat nou toch zit. Wij kennen hem als een hele leuke, humorvolle, vriendelijke, bevlogen, betrokken vrijwilliger.'

Goeie niet lijden onder één slechte

Op dit moment werken er geen TBS-ers meer bij het Voedselloket, behalve vrijwilligers die het TBS-traject al afgerond hebben. Toch komen er in de toekomst vast wel weer TBS-ers te werken, aldus Mons: 'We doen dit al elf jaar en hebben nu zo'n dertig TBS-ers als vrijwilligers gehad. Onze werknemers willen ook door met ze. Ze willen niet dat de goeie lijden onder één slechte.'