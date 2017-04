Vrouw woningoverval Arnhem: 'We zijn slachtoffers, geen daders'

ARNHEM - 'Wij zijn slachtoffers, geen daders', dat zegt de 32-jarige Arnhemse die vorige week samen met haar vriend Albert K. in hun woning werd overvallen, bij monde van haar advocaat. Na die overval werd de mogelijke dader door het tweetal overreden. Die kwam daarbij om het leven.

De vrouw is sinds het weekeinde weer op vrije voeten. Haar 34-jarige vriend Albert K. zit nog vast. Zij mag geen contact met hem hebben.

Paniek

De Arnhemse wil haar verhaal van de gebeurtenissen van vorige week donderdagavond niet zelf vertellen. Haar advocaat Jori Schadd doet dat in haar plaats. De gebeurtenissen zouden volgens de Arnhemse aldus verlopen zijn: Albert K. had een Rolex-horloge op Marktplaats gezet. De koper meldde zich zaterdagavond op het woonadres aan de Limburgsingel. Een aanwezige vriend van K. deed open en zag de koper met een pistool in de aanslag. Hij komt schietend binnen en wil de Rolex hebben. K. en zijn vriendin weten te vluchten. Ze houden daarbij een passerend busje van Snackattack aan, waarin ze wegrijden.

In hechtenis met berperkingen

Advocaat Schadd vertelt: 'Ze wilden vluchten. Ze hebben de koper niet achtervolgd. Die stond daar ineens met zijn pistool voor de auto en schoot. Het stel wist niet of er nog een andere overvaller in hun huis was. Ze dachten dat hun vriend, die de deur open had gedaan, dood was. En hun twee kinderen waren nog in het huis. Ze waren volledig in paniek.'

Advocaat Baggen die Albert K. bijstaat mag niet op het verhaal ingaan, omdat K. in hechtenis zit met beperkingen. Volgens Baggen heeft K. er wél begrip voor dat de zaak nader onderzocht wordt, maar hoopt hij uiteindelijk de inhoudelijke zaak in vrijheid af te mogen wachten.

