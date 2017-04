Lange file na ongeval A28 bij Nijkerk: omleiding

NIJKERK - Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is een ongeluk gebeurd. Daardoor is tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk de rechterrijstrook afgesloten.

Ter hoogte van Hoevelaken is een omleiding ingesteld vanwege onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Verkeer in de richting van Zwolle wordt omgeleid richting Apeldoorn via de A1 en A50.

Rond 7.00 uur dinsdagochtend stond er een file van ongeveer vijf kilometer. De verwachting van de Verkeers Informatie Dienst, VID, is dat de weg rond 8.45 uur weer vrij is.

In de andere rijrichting van Zwolle naar Amersfoort is er ter hoogte van strand Nulde sprake van een kijkersfile van zo'n veertien kilometer. de vertraging loopt daar op tot meer dan een half uur.