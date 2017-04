Oude azc Wapenveld volledig uitgebrand

Foto: Stefan Verkerk

WAPENVELD - Een felle uitslaande brand heeft het oude azc en krakerspand 'Ennerveld' aan de Molenweg in Wapenveld voor een deel in de as gelegd.

Bij aankomst van de eerste blusvoertuigen van de brandweer sloegen de vlammen metershoog uit het dichtgetimmerde pand. De brandweer heeft een deel van het gebouw gecontroleerd laten uitbranden. Tegen kwart voor twee 's nachts is de brand geblust. De brandweer heeft twee brandhaarden ontdekt. Asielzoekerscentrum Ennerveld werd tot 2006 gebruikt als asielzoekerscentrum. Er woonden zo'n 600 asielzoekers. Vanaf 2006 werd het asielzoekerscentrum gesloten en kwam het leeg te staan. In de jaren daarna werd het een toevluchtsoord voor krakers. In 2014 ontstonden er conflicten tussen de krakers en de lokale overheid. In oktober 2014 werd het pand vervolgens volledig ontruimd en dichtgetimmerd en al die jaren stond het pand leeg. Foto: Stefan Verkerk Zie ook: Wapenveld is situatie Ennerveld zat

