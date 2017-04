'Homostel deelde zelf de eerste klap uit', verdachte (16) doet zelf aangifte

ARNHEM - De twee homo's die afgelopen weekend ernstig zijn mishandeld in Arnhem, hebben zelf de eerste klap uitgedeeld. Dat zegt Gerald Roethof, de advocaat van een van de verdachten in het tv-programma Pauw.

Volgens Roethof was zijn 16-jarige cliënt na een avondje stappen op de Korenmarkt op weg naar huis met drie vrienden. Op de Nelson Mandelabrug kwamen ze het homostel tegen. 'De twee kwamen dronken over op mijn cliënt', zegt Roethof in het praatprogramma.

Volgens de raadsman ontstond er een woordenwisseling die ontaarde in een handgemeen. 'Mijn cliënt is door een van de jongens geslagen en hij heeft daar vervolgens op gereageerd. Het had niks met geaardheid te maken', benadrukt Roethof.

'Niet geslagen met betonschaar'

Tijdens de vechtpartij werden bij één van de slachtoffers meerdere tanden uit de mond geslagen. Dit zou zijn gebeurd met een betonschaar. 'Dat klopt niet', zegt de advocaat. 'Mijn cliënt heeft wel een klap uitgedeeld, maar niet met een betonschaar.'

Roethof, die benadrukt dat zijn cliënt zelf naar de politie is gestapt en heel open is geweest, geeft aan dat de jongen van 16 ook aangifte gaat doen. 'Hij is aangevallen en daarna mishandeld. Zelf had hij een tand door de lip.' De raadsman heeft de politie om camerabeelden gevraagd. Of die er überhaupt zijn, is niet bekend.

'Geen Marokkanen'

Het homostel verklaarde tegenover de politie dat de daders lichtgetint waren, vermoedelijk Marokkanen. 'Ook dat klopt niet', zegt Roethof. 'Het was een gemengd gezelschap dat past in de huidige samenleving.'

De politie heeft inmiddels zes aanhoudingen verricht. De verdachten komen uit Arnhem en het Limburgse Gennep en variëren in leeftijd van 14 tot 20 jaar.

Steunbetuigingen

Het homostel is naderhand overstelpt met reacties. 'We hebben ontzettend veel steunbetuigingen gehad. Honderden Facebookreacties en de appjes zijn niet meer te tellen', reageerde een van de twee.

Barbara Barend startte als tegengeluid de actie '#allemannenhandinhand', waar zelfs door ministers in Den Haag gehoor aan werd gegeven. In Westervoort is een brug verlicht in de regenboogkleuren als steunbetuiging aan het homostel.

