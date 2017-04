Auto van de weg op A28; 'bestuurder spoorloos'

Foto: News United

ERMELO - Op de A28 is maandagavond een auto van de weg geschoten. Dat gebeurde in de buurt van Ermelo. Volgens een omstander is de bestuurder uit de auto geklommen en er daarna vandoor gegaan.

De hulpdiensten zouden naar de bestuurder aan het zoeken zijn. Het voertuig wordt door een berger weggehaald.