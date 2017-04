Burgemeester: 'Als je 14 bent kun je toch wel nadenken voordat je iemand met een betonschaar bewerkt?'

ARNHEM - 'Als je 14 bent kun je toch wel nadenken voordat je iemand met een betonschaar bewerkt?' De waarnemend burgemeester van Arnhem, Boele Staal, kan er nog steeds niet bij dat een homostel afgelopen weekend in Arnhem in elkaar werd geslagen.

'Met een betonschaar... Je kan je niet voorstellen welke idioot dat doet. Afschuwelijk', zegt Staal die maandag bij het stel langs is gegaan. 'We hebben gesproken over wat het met hen doet. Daar praat je dan over. We hebben het ook concreet gehad over de schade. Als je dat allemaal hoort lopen de rillingen over je rug.'

Inmiddels zijn er voor de mishandeling zes jongeren aangehouden. In totaal zijn er twee jongens van 14, drie tieners van 16 en één inwoner van Gennep (20) opgepakt.

Zie ook:

Ook verantwoordelijkheid ouders

Boele Staal vindt dat naast de daders, ook de ouders hierin een verantwoordelijkheid hebben. 'Als je veertien bent en midden in de nacht over straat loopt met een betonschaar, roept dat natuurlijk al vragen op. Dat het met jongelui zo ver kan komen...'

Over maatregelen om dit soort te geweld te voorkomen heeft hij nog geen idee. 'Dat weet ik zo echt nog niet. Je kan heel Arnhem vol hangen met camera's, maar in Eindhoven worden mensen dan alsnog elkaar geslagen voor de camera. Als er maatregelen zijn die we kunnen nemen, dan staan we gelijk klaar.'

Aanstaande zaterdag is er een manifestatie in Arnhem waar mensen op worden geroepen hand in hand te staan als steunbetuigingen aan Ronnie en Jasper en om te geven dat dit niet kan. De waarnemend burgemeester is daarbij. Ook roept hij het college van de gemeente Arnhem op om daaraan deel te nemen.