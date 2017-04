'Doe altijd aangifte bij homogeweld, het helpt echt'

WINTERSWIJK - Het netwerk Roze in Blauw van de politie drukt homo's op het hart altijd aangifte te doen bij geweldsdelicten. Aanleiding is de zware mishandeling van een homostel in Arnhem, waar inmiddels al zes jongeren voor zijn opgepakt. 'Doe er altijd melding van, want het helpt echt. Wij zijn er voor je.'

Roze in Blauw is een netwerk binnen de politie dat participeert in zaken die te maken hebben met lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, de zogeheten LHBT-gemeenschap. De afdeling bestaat uit politiemensen met zo'n achtergrond.

Meer op hun gemak

'We proberen de collega's die deze zaken oppakken te ondersteunen', legt Jackie van Dulmen van het Roze in Blauw-team Oost-Nederland uit. Volgens haar is dat soms nodig. Als voorbeeld noemt ze een incident op een homo-ontmoetingsplek.

'In zo'n geval is het voor de reguliere collega's best lastig om getuigen te horen, want mensen willen daar niet graag bevraagd worden. Dan merk je dat als je daar als gelijk geaarde komt dat mensen zich meer op hun gemak voelen. Dan heb je daar toch eerder een ingang om een goed onderzoek te kunnen doen. In het verleden is dat wel gebleken.'

Het werkt echt

Van Dulmen vertelt dat Roze in Blauw vaak aanwezig is bij activiteiten. 'We proberen ons te laten zien en daarmee zeggen we eigenlijk: kom naar ons toe, want het werkt echt. Wij proberen heel laagdrempelig te zijn. Mensen die het moeilijk vinden om bij de reguliere collega's hun verhaal te doen, zijn bij ons altijd welkom.'

Jackie van Dulmen van Roze in Blauw. Foto: Omroep Gelderland

Roze in Blauw boekte onlangs nog succes in een zaak waarbij vluchtelingen in Nijmegen ernstig werden bedreigd. 'Daar hebben we in samenwerking met netwerkpartners kunnen zorgen dat die mensen een veilige plek hebben gekregen', blikt Van Dulmen terug.

Er gebeurt veel, weinig aangifte

De politievrouw weet niet precies of homogeweld vaak voorkomt in Gelderland. 'Dat is moeilijk te zeggen, want het blijkt dat de aangiftebereidheid heel erg laag is. Dat is jammer, want er gebeurt heel veel. Wij weten dat omdat we zelf uitgaan, maar het blijkt ook uit gesprekken met vrienden, familieleden en kennissen.'

De twee homo's Ronnie en Jasper, die in Arnhem werden afgetuigd omdat ze hand in hand liepen, deden wel meteen aangifte. 'Het is een hele trieste zaak. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt die opgelost. Er is er echt supergoed gehandeld door de slachtoffers en de collega's', benadrukt Van Dulmen. 'Ik hoop nu echt dat er mensen opstaan en zeggen: dit is mij ook overkomen, ik ga nu naar de politie om alsnog aangifte doen.'

Ronnie en Jasper vertellen over de mishandeling:

Code voor 'homozaken'

De zes verdachten die vastzitten, variëren in leeftijd van 14 tot 20 jaar. Ze komen uit Arnhem en het Limburgse Gennep. Van Dulmen kan in het algemeen weinig zeggen over de achtergrond van daders, want dat is vaak niet terug te vinden in de computersystemen.

Volgens haar heeft dat te maken met de manier waarop geweldsdelicten worden geregistreerd in Nederland. 'Wij zouden heel graag een code willen hebben aan zaken, zodat je kan zien dat het LHBT-gerelateerd is.'

Roze in Blauw Oost-Nederland is 24-7 bereikbaar. 'Wil je een collega direct spreken uit het netwerk dan kan dat tussen acht uur s' ochtends en zes uur 's avonds op 088-9659009. Daarna krijg je iemand van de meldkamer, maar die kennen ons netwerk en verbinden je door als het nodig is. Bij ernstige zaken, zoals afgelopen weekend in Arnhem, kan het beste meteen 112 worden gebeld', aldus Van Dulmen.

