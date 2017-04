Files op de A1 en de havenkraan is terug in Doesburg: dit is het nieuws van dinsdag 4 april

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Wat ligt er in de grond op het Kerkplein in Arnhem? Files op de snelweg bij Beekbergen en Doesburg krijgt zijn havenkraan weer terug. Dit is het nieuws van dinsdag 4 april.

Sinds januari zijn archeologen bezig met opgravingen op het kerkplein in Arnhem en er zijn al veel vondsten gedaan. De oudste vonden stammen uit de elfde tot dertiende eeuw. Omroep Gelderland gaat bij de opgravingen kijken en brengt de vondsten in beeld. Op de plek van de opgravingen moet een nieuw filmhuis komen. Weer in de file? Rijkswaterstaat werkt aan de weg bij knooppunt Beekbergen en dat veroorzaakt verkeersoverlast op de A1 en A50. Zo zijn de files langer dan normaal en gelden er snelheidsbeperkingen. Bij de werkzaamheden worden er nieuwe weefvakken op de A1 tussen de afrit Apeldoorn-Zuid en knooppunt Beekbergen aangelegd. Dat is overigens niet het laatste wat moet gebeuren, ook de buitenberm moet worden verbreed en voetovergangen moeten worden vernieuwd. De kraan is terug Goed nieuws voor Doesburg. Daar komt de opgeknapte historische havenkraan terug. De kraan moest worden gerepareerd en is ook van een nieuwe verflaag voorzien. De kraan wordt krijgt een prominente plek in het havengebied. Zie ook: Kranen Doesburg op transport voor opknapbeurt